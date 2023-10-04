Гави рассказал, что думает об игре «Реала» в текущем сезоне

Полузащитник «Барселоны» Гави ответил на вопрос журналистов о текущем состоянии мадридского «Реала».

Именно «сливочные» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги с 21 набранным очков после семи туров. «Барселона» располагается на второй строчке, имея на один набранный балл меньше.

«Выступление «Реала» в нынешнем сезоне? У них есть проблемы с травмами, но «Реал» всегда остаётся клубом-победителем», – приводит Barca Universal слова Гави.

28 октября состоится первый очный матч «Барселоны» и «Реала» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. В прошлой кампании, напомним, команда Хави Эрнандеса смогла завоевать чемпионский титул.