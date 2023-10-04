Нико Уильямс близок к новому контракту с «Атлетиком» Бильбао

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс близок к тому, чтобы продлить контракт со своей нынешней командой. Как сообщает издание Sport, футболист скоро должен подписать с басками новое соглашение.

Напомним, Уильямс ранее был интересен целому ряду клубов. Наиболее пристально за футболистом наблюдала каталонская «Барселона». К игроку сборной Испании также приписывали интерес со стороны английского «Брайтона».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Уильямс провёл 5 матчей, где отметился двумя результативными передачами. Футболист дебютировал за «Атлетик» Бильбао в чемпионате Испании в сезоне-2020/21.