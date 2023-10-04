Левандовски: «Сейчас я не думаю о Саудовской Аравии»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в данный момент не имеет никакого желания переезжать в Саудовскую Аравию. Ранее стало известно, что местные клубы пытались приобрести поляка летом, но получили отказ.

«Сейчас я не думаю о Саудовской Аравии, ведь чувствую себя очень счастливым в «Барселоне», – цитирует Левандовски Sport Bild.

Левандовски в данный момент имеет на своём счету 5 забитых голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Этот сезон стал для поляка вторым в составе «Барселоны» после перехода из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне Левандовски выиграл Ла Лигу в составе «Барселону».