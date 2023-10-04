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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави призвал не сравнивать Ямаля с Месси

04 Октября 2023 • 14:31 Комментировать

Талантливый Ламин Ямаль на днях продлил контракт с «Барселоной» до конца июня 2026 года. 16-летнего футболиста вовсю сравнивают с Лионелем Месси, но главный тренер каталонской команды Хави призывает не делать таких сравнений.

«Я надеюсь, что Ламин сможет ознаменовать эпоху. Да, ожидания в отношении него огромны. В свои 16 лет он выступает на жёстком уровне, что очень хорошо. Но давайте посмотрим, каким будет будущее, и не будем сравнивать его с Месси. Не все игроки, которых сравнивали с Месси, были так же хороши», - сказал Хави журналистам.

В среду вечером «Барселона» сыграет против «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ламин Ямаль
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