Гави: «Играть за «Барселону» всю жизнь? Я бы хотел, чтобы всё было именно так»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави дал понять, что готов провести в своей команде всю карьеру. Напомним, 19-летний хавбек дебютировал за «сине-гранатовых» в чемпионате Испании в сезоне-2021/22.

«Играть за «Барселону» всю жизнь? Я бы хотел, чтобы всё было именно так. Я не буду нигде таким же счастливым, как в «Барселоне». Я уверен в этом. Для этого клуба я готов сделать всё, что угодно», – сказал Гави в интервью в интервью La Vanguardia.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гави записал на свой счёт гол и результативную передачу. За всю прошлую кампанию футболист забил два гола в Ла Лиге.