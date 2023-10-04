Дель Пьеро оценил игру Беллингема в «Реале»

Легендарный итальянский нападающий Алессандро дель Пьеро рассказал, что думает об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Джуд сейчас заменяет Бензема, хоть и не является альтернативой Кариму. Команда без Бензема использует преимущества от внедрения англичанина. Таким способом у них получается вскрывать защиту соперников», - цитирует итальянца Madrid Universal.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. В настоящий момент Джуд является самым результативным полузащитником в топ-5 европейских чемпионатах. На его счету шесть голов в семи матчах Ла Лиги.