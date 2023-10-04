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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дель Пьеро оценил игру Беллингема в «Реале»

04 Октября 2023 • 13:26 Комментировать

Легендарный итальянский нападающий Алессандро дель Пьеро рассказал, что думает об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Джуд сейчас заменяет Бензема, хоть и не является альтернативой Кариму. Команда без Бензема использует преимущества от внедрения англичанина. Таким способом у них получается вскрывать защиту соперников», - цитирует итальянца Madrid Universal.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. В настоящий момент Джуд является самым результативным полузащитником в топ-5 европейских чемпионатах. На его счету шесть голов в семи матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алессандро Дель Пьеро Джуд Беллингем
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