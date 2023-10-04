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Гави назвал игрока «Барселоны», которым больше всего восхищается

04 Октября 2023 • 11:39 Комментировать
Гранада
...
Барселона
08.10 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави рассказал, каким футболистом больше всего восхищается в команде. Выбор испанского хавбека пал на Френки де Йонга, который является самым высокооплачиваемым игроком «сине-гранатовых».

«Де Йонг – это человек, которым я больше всего восхищаюсь. Во время периода, когда он мог покинуть команду, мне было грустно», – цитирует Гави журналист Хуанхо Паллас Марти.

Напомним, летом 2022 года де Йонг мог покинуть «Барселону». Руководство хотело избавиться от полузащитника из-за его большой зарплаты. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» были готовы предложить за нидерландца сумму в районе 90 миллионов евро, но Френки отказался уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Гави
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