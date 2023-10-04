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Винисиус выступил против трансфера Мбаппе в «Реал» слухи

04 Октября 2023 • 11:21 Комментировать (1)

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В прессе давно ходят слухи о потенциальном переходе французского форварда в «королевский» клуб.

Как сообщает Todofichajes, Винисиус считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой на «Сантьяго Бернабеу». Этот трансфер, по мнению бразильца, уменьшит его шансы на получение «Золотого мяча» в будущем. Жуниор готов даже задуматься об уходе из «Реала», если сделка состоится.

Мбаппе связан контрактом с парижским грандом до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Нападающий «Реала» Винисиус сделал важное заявление

В «ПСЖ» сообщили, где будет играть Мбаппе в следующем сезоне

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
04 Октября 2023 в 11:30
1. получит Вини в будущем ЗМ или нет зависит только от него самого, а не от других игроков. самый яркий пример Неймар, который ушел из тени Месси в ПСЖ, и стал гораздо дальше от ЗМ, а спустя годы так вообще можно сказать практически загубил карьеру.
2. очевидно, что Перес не ровно дышит к Мбаппе, поэтому такими заявлениями Вини может испортить отношения с руководством, а ему это совсем не нужно.
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