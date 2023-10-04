Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В прессе давно ходят слухи о потенциальном переходе французского форварда в «королевский» клуб.

Как сообщает Todofichajes, Винисиус считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой на «Сантьяго Бернабеу». Этот трансфер, по мнению бразильца, уменьшит его шансы на получение «Золотого мяча» в будущем. Жуниор готов даже задуматься об уходе из «Реала», если сделка состоится.

Мбаппе связан контрактом с парижским грандом до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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