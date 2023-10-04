Капитан «Реала» получил серьёзное наказание

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес был наказан за грубый фол в недавнем матче чемпионата Испании против «Жироны» (3:0). Игрок получил красную карточку под занавес встречи.

Как информирует AS, в федерации футбола приняли решение дисквалифицировать игрока на три поединка чемпионата Испании. Таким образом, Фернандес не поможет «королевскому» клубу в матчах против «Осасуны», «Севильи» и каталонской «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний защитник провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.