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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капитан «Реала» получил серьёзное наказание

04 Октября 2023 • 10:44 Комментировать

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес был наказан за грубый фол в недавнем матче чемпионата Испании против «Жироны» (3:0). Игрок получил красную карточку под занавес встречи.

Как информирует AS, в федерации футбола приняли решение дисквалифицировать игрока на три поединка чемпионата Испании. Таким образом, Фернандес не поможет «королевскому» клубу в матчах против «Осасуны», «Севильи» и каталонской «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний защитник провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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