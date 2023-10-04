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Симеоне разработал план на игру с «Фейеноордом»

04 Октября 2023 • 08:28 Комментировать

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий в преддверии поединка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против роттердамского «Фейеноорда».

«Мне нравится игровой стиль нашего соперника. Они показывают динамичный и быстрый футбол, прослеживается рука тренера. Он работает с командой уже несколько лет. Но я знаю, как можно доставить им проблемы. Команда сыграет по моему плану», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится в среду, 4 октября, на стадионе в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фейеноорд Диего Симеоне
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