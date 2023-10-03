Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​В Испании восторгаются тем, как Гави отчитал Левандовски во время игры

03 Октября 2023 • 22:37 Комментировать
Барселона
1:0
Севилья
окончен

В своем очередном матче в рамках испанского чемпионата «Барселона» одолела «Севилью» благодаря автоголу Серхио Рамоса. Но во время игры больше внимания вызвал эпизод, который сейчас часто смакуют в испанских СМИ.

В какой-то момент игры юный еще Гави начал отчитывать опытнейшего поляка Роберта Левандовски, который совершил не особо нужный фол в центре поля. А Левандовски, в свою очередь, послушно выслушал тираду Гави и, судя по всему, согласился с его аргументами, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сразится с «Гранадой».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
22:37 · Испания. Ла Лига
​В Испании восторгаются тем, как Гави отчитал Левандовски во время игры
21:48 · Испания. Ла Лига
Фелиш назвал игрока «Барселоны», который впечатлил его больше всех
20:38 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Разница между «Барселоной» и «Атлетико» очевидна для всех»
18:45 · Испания. Ла Лига
​Игрок «Кадиса» может оказаться в тюрьме за повторное насилие
17:23 · Испания. Ла Лига
Кевин-Принс Боатенг соврал о любви к Месси на презентации в «Барселоне»
14:43 · Испания. Ла Лига
​«Реал» сделал заявление – президент клуба подаёт в суд
13:14 · Италия. Серия А
​Месси задавал вопрос насчёт Роналду в душе – воспоминания Кевина-Принса Боатенга 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет купить полузащитника «Реала»
12:04 · Испания. Ла Лига
Коке может покинуть «Атлетико» и переехать в Саудовскую Аравию
11:57 · Испания. Ла Лига
Топ-клубы нацелились на защитника «Атлетико»
11:07 · Испания. Ла Лига
Ибрагимович рассказал, как нарушил требование Гвардиолы 3
08:39 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала» 1
07:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об игровой практике Модрича в «Реале»
00:07 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» чудом не был разгромлен «Сельтой» и вырвал победу в компенсированное время
02 Октября
22:34 · Испания. Ла Лига
Вальверде назвал свою главную футбольную мечту
Все новости
Рекомендуем