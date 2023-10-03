​В Испании восторгаются тем, как Гави отчитал Левандовски во время игры

В своем очередном матче в рамках испанского чемпионата «Барселона» одолела «Севилью» благодаря автоголу Серхио Рамоса. Но во время игры больше внимания вызвал эпизод, который сейчас часто смакуют в испанских СМИ.

В какой-то момент игры юный еще Гави начал отчитывать опытнейшего поляка Роберта Левандовски, который совершил не особо нужный фол в центре поля. А Левандовски, в свою очередь, послушно выслушал тираду Гави и, судя по всему, согласился с его аргументами, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сразится с «Гранадой».