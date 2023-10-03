Фелиш назвал игрока «Барселоны», который впечатлил его больше всех

Форвард «Барселоны» Жоау Фелиш отметил важность для команды полузащитника Френки де Йонга.

Нидерландский футболист пропустит ближайшие матчи каталонского коллектива из-за травмы. На пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Порту» Фелиш признался, что 26-летний хавбек впечатлил его больше, чем любой другой товарищ по команде: «Де Йонг удивил меня больше всех. Я уже знал Френки раньше, однако, когда увидел его игру вблизи, получил ещё более ясную картину. То, как он понимает игру, как действует на поле, очень впечатляет», – цитируют испанские СМИ португальца, арендованного у мадридского «Атлетико».