Венесуэльский нападающий «Кадиса» Дарвин Мачис забил уже два гола в текущем сезоне, сделав дубль в игре с «Вильярреалом», но вскоре может оказаться «за бортом желтой подлодки» - причем без спасательного жилета.

Дело в том, что у него снова появились проблемы с законом. В прошлом году Мачис избил сотрудников ресторана - то ли хамон ему не понравился, то ли поданная паэлья... Тогда ему удалось отделаться денежными штрафами, но сейчас оказалось, что Мачис - не просто нарушитель, а рецидивист.

На сей раз под его крепкую руку попался новый приятель его бывшей супруги. И сейчас Мачис может сесть в тюрьму на восемнадцать месяцев, уточняет derbyderbyderby.it.