Спортивный директор «Барселоны» Деку не намерен приглашать в команду футболистов, которые старше 30 лет. Об этом сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, Деку считает, что в «Барселоне» уже достаточное количество опытных игроков, поэтому новые ветераны команде не нужны. Отмечается, что одной из причин такого решение является финансовая составляющая, ведь футболистов 30+ уже нельзя будет выгодно продать в будущем.

Добавим, что на данный момент в составе «Барселоны» семь футболистов старше 30 лет.

4 октября подопечные Хави Эрнандеса сыграют на выезде с «Порту» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22:00 по мск.