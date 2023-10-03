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Кевин-Принс Боатенг соврал о любви к Месси на презентации в «Барселоне»

03 Октября 2023 • 17:23 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признался, что соврал на презентации в каталонском клубе, отвечая на вопрос о Лионеле Месси.

«Я всегда болел за мадридский «Реал» и любил Криштиану, но когда меня спросили, кто лучший игрок в мире, мне пришлось солгать и сказал, что Месси. Они сказали мне, что я должен сказать это, иначе я не буду играть», - заявил ганец, чьи слова приводит COPE.

Напомним, что Боатенг представлял «Барселону» в 2019 году, проведя в футболке «блауграны» четыре матча в рамках всех турниров. Полузащитник известен по выступлениям за «Милан», «Шальке» и «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Кевин-Принс Боатенг
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