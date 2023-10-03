​«Реал» сделал заявление – президент клуба подаёт в суд

Бывший комиссар полиции Хосе Вильярехо обвинил президента «Реала» Флорентино Переса в подкупе судей. Столь громкое заявление экс-служащий сделал в эфире каталонской радиостанции RAC1. По словам Вильярехо, Перес начал подкупать судей ещё до того, как это делала «Барселона».

Мадридский клуб поспешил выступить с официальным заявлением. В нём говорится о том, что президент «сливочных» Флорентино Перес распорядился предъявить судебный иск против Вильярехо за ложные обвинения.

Во вторник «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против «Наполи». Команды начнут игру в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.