Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» сделал заявление – президент клуба подаёт в суд

03 Октября 2023 • 14:43 Комментировать

Бывший комиссар полиции Хосе Вильярехо обвинил президента «Реала» Флорентино Переса в подкупе судей. Столь громкое заявление экс-служащий сделал в эфире каталонской радиостанции RAC1. По словам Вильярехо, Перес начал подкупать судей ещё до того, как это делала «Барселона».

Мадридский клуб поспешил выступить с официальным заявлением. В нём говорится о том, что президент «сливочных» Флорентино Перес распорядился предъявить судебный иск против Вильярехо за ложные обвинения.

Во вторник «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против «Наполи». Команды начнут игру в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
14:43 · Испания. Ла Лига
​«Реал» сделал заявление – президент клуба подаёт в суд
13:14 · Италия. Серия А
​Месси задавал вопрос насчёт Роналду в душе – воспоминания Кевина-Принса Боатенга 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет купить полузащитника «Реала»
12:04 · Испания. Ла Лига
Коке может покинуть «Атлетико» и переехать в Саудовскую Аравию
11:57 · Испания. Ла Лига
Топ-клубы нацелились на защитника «Атлетико»
11:07 · Испания. Ла Лига
Ибрагимович рассказал, как нарушил требование Гвардиолы 3
08:39 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала» 1
07:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об игровой практике Модрича в «Реале»
00:07 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» чудом не был разгромлен «Сельтой» и вырвал победу в компенсированное время
02 Октября
22:34 · Испания. Ла Лига
Вальверде назвал свою главную футбольную мечту
16:38 · Испания. Ла Лига
Мостовой: «Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи»
16:37 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» нашла замену Алонсо слухи
15:39 · Испания. Ла Лига
​Моура может вернуться в Европу, усилив клуб Ла Лиги слухи
15:28 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» продлила контракт с Ямалем, отступные – миллиард евро официально
14:14 · Испания. Ла Лига
​Роке может оказаться в «Барселоне» в январе, но есть проблема слухи
Все новости
Рекомендуем