Коке может покинуть «Атлетико» и переехать в Саудовскую Аравию

Испанский полузащитник Коке, который выступает за мадридский «Атлетико», может покинуть нынешний клуб в ближайшем будущем.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 31-летнего хавбека заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Опытному игроку хотят предложить контракт с заработной платой в размере десяти миллионов евро.

Коке выступает за «Атлетико» с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Коке провел четыре встречи.