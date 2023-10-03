Топ-клубы нацелились на защитника «Атлетико»

Уругвайский защитник Хосе Хименес, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура.

Согласно данным источника, заполучить южноамериканского футболиста в свои ряды хотят «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Хименес выступает за «матрасников» с апреля 2013 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.