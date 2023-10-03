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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ибрагимович рассказал, как нарушил требование Гвардиолы

03 Октября 2023 • 11:07 Комментировать (3)

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил об одном из разговоров с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой во времена совместной работы в стане «сине-гранатовых».

«На первой встрече Гвардиола сказал мне, что здесь не ездят на «Феррари». А я взял и приехал на следующую тренировку на этом автомобиле», - поведал звездный швед в разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом.

Напомним, что Златан защищал цвета каталонского гранда с 2009 по 2011 год. Вместе с «Барселоной» скандинав дважды становился чемпионом Испании. Минувшим летом он объявил о завершении карьеры.

Ибрагимович выбрал между сексом и голами

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Златан Ибрагимович
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Zenituwka
03 Октября 2023 в 11:21
Да и правильно. Никогда не понимал этих дибильных правил. Игрок должен у тренера пахать на тренировках и на играх. Все что он делает в свободное время, тренера не должно волновать.
NOBODY
03 Октября 2023 в 11:55
ну единственное может требования к питанию, чтобы не толстеть - но это, если на игрока не влияет, есть у него положенные например 75 кг, значит пофиг что он ест ))
Zenituwka
03 Октября 2023 в 12:49
Да, это профессиональные моменты. ))
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