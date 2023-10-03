Ибрагимович рассказал, как нарушил требование Гвардиолы

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил об одном из разговоров с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой во времена совместной работы в стане «сине-гранатовых».

«На первой встрече Гвардиола сказал мне, что здесь не ездят на «Феррари». А я взял и приехал на следующую тренировку на этом автомобиле», - поведал звездный швед в разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом.

Напомним, что Златан защищал цвета каталонского гранда с 2009 по 2011 год. Вместе с «Барселоной» скандинав дважды становился чемпионом Испании. Минувшим летом он объявил о завершении карьеры.

Ибрагимович выбрал между сексом и голами