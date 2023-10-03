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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван клуб, в который Модрич может уйти из «Реала»

03 Октября 2023 • 08:39 Комментировать (1)

Звездный ветеран Лука Модрич может в ближайшем будущем покинуть мадридский «Реал», об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям инсайдера, новым местом работы хорватского полузащитника станет «Интер Майами». Владелец клуба Дэвид Бекхэм лично заинтересован в подписании опытного футболиста. Модрич лишился стабильного места в составе «сливочных» и всерьез подумывает о смене команды. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Модрич провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Лука Модрич Интер Майами
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Misha_diablo_football
03 Октября 2023 в 09:16
Клуб старичков разбойников...
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