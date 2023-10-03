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Анчелотти высказался об игровой практике Модрича в «Реале»

03 Октября 2023 • 07:59 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о малом количестве игровой практики хорватского полузащитника Луки Модрича в нынешнем сезоне.

«У нас и Луки нет проблем. У всех между собой хорошие отношения. Он не играл в некоторых матчах, но все может измениться. В каком-то поединке Модрич останется в запасе, в другом это может произойти с Тчуамени, Кроосом или Камавинга», - приводятся слова итальянского специалиста в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Модрич выступает за «королевский» клуб с лета 2012 года. Он перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из лондонского «Тоттенхэма». С того момента Лука провел 495 поединков за «сливочных», забил 37 мячей и отдал 77 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
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