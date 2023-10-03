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Владелец «Интер Майами» дал важное обещание Месси

03 Октября 2023 • 07:42 Комментировать

Хорхе Мас, владелец «Интер Майами», рассказал о том, какое обещание дал нападающему команды Лионелю Месси.

«Месси уходил из «Барселоны» не по своему желанию. Обстоятельства сложились не так, как того хотел Лионель. Но я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшее время, чтобы у него появилась возможность попрощаться со своими поклонниками в Барселоне. Не исключаю, что мы проведем какой-то поединок», - передает слова Маса газета Marca.

Лионель стал игроком «Интер Майами» минувшим летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. В составе команды аргентинец сыграл 12 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас
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