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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» чудом не был разгромлен «Сельтой» и вырвал победу в компенсированное время

03 Октября 2023 • 00:07 Комментировать
Лас-Пальмас
2:1
Сельта
окончен

Аутсайдеры «Лас-Пальмас» и «Сельта» последними вышли на поле в восьмом туре чемпионата Испании. При прочих равных дебютанты сезона имели громадный перевес в контроле мяча, но едва не проиграли. На 30-й минуте гости были близки к голу. Джонатан Бамба умудрился не переиграть голкипера, а Йорген Ларсен зарядил в перекладину. Очень быстро Ларсен исправился и забил гол, но ВАР усмотрел нарушение в атаке - 0:0. Ларсен и после перерыва активничал, но счет не изменился снова - промах на сей раз. Удивительно, но на 60-й минуте снова перекладина сыграла за хозяев, и снова после попытки Йоргена.  И все же «Сельта» в контратаке своего добилась, счет открыл Анастасиос Дувикас. На 84-й минуте «Лас-Пальмас» ушел от поражения, с 11-метровой отметки результативно пробил Хонатан Виера, не без шансов для голкипера. Невероятно, но на восьмой добавленной минуте «Лас-Пальмас» вырвал победу, Марк Кардона - герой вечера.

«Лас-Пальмас» сразу взлетает на 13-е место, а соперник идет в зоне вылета.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:1Сельта
  67'Дувикас Анастасиос (0:1)
(1:1) Виера Хонатан84'  
(2:1) Кардона Марк90'  
Вальес АльвароАраухо Хулиан 32' (Лемос Альваро ( 32') Суарес АлехандроМармол Мика  74'Кардона СерхиМунир Эль-ХаддадиМуньос Хави 63' (Виера Хонатан ( 63') Родригес КирьянЛуаодис Энзо 77' (Кардона Марк ( 77'  90') Пехиньо Франсиско 77' (Перроне Максимо ( 77') Каба Сори 63' (Парк Марвин ( 63')
Запасные: Эррера КристианСинкгравен ДэйлиКоко СаульАарон ЭскандельКурбело ЭрикГоррин Алехандро
Вильяр ИванАйду ДжозефСтарфельт Карл  83'Нуньес УнайМингеса ОскарСанчес МануэльЛарсен Йорген 81' (Сведберг Виллиот ( 81') Пейнадо Франсиско 88' (Сотело Хьюго ( 88') Дотор КарлосБамба ДжонатанДувикас Анастасиос 69' (Аспас Яго ( 69')
Запасные: Серви ФранкоТапия РенатоМарчесин АгустинГуаита ВисентеРодригес МигельВаскес КевинРистич МихайлоПерес КарлесДомингес Карлос
02 октября. Стадион "Гран Канария".

 

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