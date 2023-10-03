«Лас-Пальмас» чудом не был разгромлен «Сельтой» и вырвал победу в компенсированное время

Аутсайдеры «Лас-Пальмас» и «Сельта» последними вышли на поле в восьмом туре чемпионата Испании. При прочих равных дебютанты сезона имели громадный перевес в контроле мяча, но едва не проиграли. На 30-й минуте гости были близки к голу. Джонатан Бамба умудрился не переиграть голкипера, а Йорген Ларсен зарядил в перекладину. Очень быстро Ларсен исправился и забил гол, но ВАР усмотрел нарушение в атаке - 0:0. Ларсен и после перерыва активничал, но счет не изменился снова - промах на сей раз. Удивительно, но на 60-й минуте снова перекладина сыграла за хозяев, и снова после попытки Йоргена. И все же «Сельта» в контратаке своего добилась, счет открыл Анастасиос Дувикас. На 84-й минуте «Лас-Пальмас» ушел от поражения, с 11-метровой отметки результативно пробил Хонатан Виера, не без шансов для голкипера. Невероятно, но на восьмой добавленной минуте «Лас-Пальмас» вырвал победу, Марк Кардона - герой вечера.

«Лас-Пальмас» сразу взлетает на 13-е место, а соперник идет в зоне вылета.