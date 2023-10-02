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Вальверде назвал свою главную футбольную мечту

02 Октября 2023 • 22:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
07.10 17:15

25-летний полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде назвал свою самую главную футбольную мечту – это стать капитаном «королевского клуба».

«Однажды я мечтаю стать капитаном «Реала». Это было бы безумное чувство, сопоставимое с тем, что я когда-то стал капитаном сборной Уругвая. Стать капитаном мадридского «Реала» - моя главная мечта», - передаёт слова Вальверде Фабрицио Романо.

Вальверде добавил, что образцом подражания для него в «Реале» являются Лука Модрич, Тони Кроос и Дани Карвахаль.

«Всегда стараюсь учиться у них, они – олицетворение команды», - говорит Вальверде.

Уругвайский полузащитник в текущем сезоне сыграл девять матчей за «сливочных» во всех турнирах и забил один гол.

«Реал» запланировал продление контракта со звёздным полузащитником

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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