Защитник Маркос Алонсо может покинуть «Барселону» в обозримом будущем, и каталонский клуб выходит на рынок в поиске левого защитника. Как сообщает TodoFichajes, на радаре «сине-гранатовых» находится Хуан Миранда из «Бетиса».

Любопытно, что 23-летний Миранда является воспитанником «Барселоны». Более того, каталонский клуб сохранил за собой 50% от суммы следующего трансфера игрока. При этом подписать Миранду «сине-гранатовые» ближайшим летом могут и бесплатно, ведь его контракт с «Бетисом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Если же к тому моменту защитник продлит контракт, сумма сделки может составить в районе 10 миллионов евро.