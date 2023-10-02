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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Моура может вернуться в Европу, усилив клуб Ла Лиги слухи

02 Октября 2023 • 15:39 Комментировать

Лукас Моура более десяти лет провёл в Европе, выступая за «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Минувшим летом 31-летний форвард вернулся в родной «Сан-Паулу», подписав краткосрочный контракт до конца календарного года.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, уже зимой Моура может вернуться в европейский футбол. Если верить источнику, интерес к бразильцу проявляет испанская «Альмерия».

После восьми туров «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги с тремя очками и нулём в графе побед. В клубе рассчитывают усилить состав в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Сан-Паулу Лукас Моура трансферы футбола - зима 2024
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