Лукас Моура более десяти лет провёл в Европе, выступая за «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Минувшим летом 31-летний форвард вернулся в родной «Сан-Паулу», подписав краткосрочный контракт до конца календарного года.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, уже зимой Моура может вернуться в европейский футбол. Если верить источнику, интерес к бразильцу проявляет испанская «Альмерия».

После восьми туров «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги с тремя очками и нулём в графе побед. В клубе рассчитывают усилить состав в зимнее трансферное окно.