«Барселона» объявила о подписании нового контракта с вингером Ламином Ямалем. 16-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2026 года.

Отмечается, что в контракте Ямаля прописана опция возможного выкупа за 1 миллиард евро. Это вряд ли может удивлять, ведь огромные отступные «сине-гранатовые» прописывают почти во всех трудовых договорах с игроками.

За первую команду «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 10 матчей. В них молодой футболист записал на свой счёт два голевых паса.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 4 октября – против «Порту» в Лиге чемпионов.