Нападающий Витор Роке следующим летом должен присоединиться к «Барселоне». Каталонцы уже оформили этот трансфер, но при этом хотят его ускорить. В последние дни в прессе появляется информация о намерении «сине-гранатовых» подписать Роке уже в январе, чтобы усилить атаку на вторую часть сезона 2023/2024.

Как сообщает Mundo Deportivo, проблема заключается в том, что «Барселона» может не вписаться в лимит зарплат, и тогда Роке зарегистрировать в январе не получится. Отмечается, что ключевым фактором может стать то, получит ли «Барселона» 40 миллионов евро за продажу доли Barca Studios.