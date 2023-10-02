Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может вернуться на родину в следующем году. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 32-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

Парижский клуб готов предложить вингера Усмана Дембеле в качестве компенсации за переход Антуана. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Гризманн связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел семь матчей. Антуан записал на свой счет три забитых мяча и получил две желтые карточки.