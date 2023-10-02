Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» готов отдать звезду за Гризманна слухи

02 Октября 2023 • 12:39 Комментировать

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может вернуться на родину в следующем году. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 32-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

Парижский клуб готов предложить вингера Усмана Дембеле в качестве компенсации за переход Антуана. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Гризманн связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел семь матчей. Антуан записал на свой счет три забитых мяча и получил две желтые карточки.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Антуан Гризманн Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.10.23 в 22:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Сельта Сельта
2.70 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
14:14 · Испания. Ла Лига
​Роке может оказаться в «Барселоне» в январе, но есть проблема слухи
13:25 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может сменить «Арсенал» на клуб Ла Лиги слухи
12:46 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может уйти из «Арсенала» в испанский суперклуб 1 слухи
12:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов отдать звезду за Гризманна слухи
12:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» выбрал нового нападающего слухи
12:18 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на футболиста «Интера» слухи
12:06 · Италия. Серия А
Роналдо назвал лучший состав в истории футбола, не включив Роналду
11:26 · Испания. Ла Лига
Тодибо: «Когда я не играл в «Барселоне», люди называли меня провалом»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо интересен топ-клубам АПЛ
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на двух звёзд «Ньюкасла»
10:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил перевод Камавинга в защиту «Реала»
10:42 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес извинился перед игроком «Жироны»
10:16 · Испания. Ла Лига
Деку отправится в Бразилию, чтобы узнать, как проходит восстановление Роке
09:04 · Испания. Ла Лига
Вальверде признался, тяжело ли работать с Месси
08:39 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, как чувствует себя в «Реале»
Все новости
Рекомендуем