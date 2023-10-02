Тодибо: «Когда я не играл в «Барселоне», люди называли меня провалом»

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо вспомнил о неудачном периоде, который пережил в каталонской «Барселоне». Напомним, минувшим летом француз был востребован на трансферном рынке. Игрока хотел приобрести «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы не смогли провернуть сделку, так как не избавились от другого защитника Гарри Магуайра..

«Когда я не играл в «Барселоне», люди называли меня провалом. Тем не менее, я сделал выводы из этого провала. Сейчас меня устраивает моя карьера, но не всегда всё складывается радужно», – цитирует Тодибо Diario AS.

23-летний Жан-Клер в этом сезоне отметился результативным пасом в 6 матчах чемпионата Франции.