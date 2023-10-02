Анчелотти объяснил перевод Камавинга в защиту «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новом амплуа французского полузащитника Эдуарда Камавинга. В недавнем матче Ла Лиги против «Жироны» (3:0) футболист сыграл на позиции левого латераля.

«Менди давно не играл. Я хотел сначала выпустить Франа, но потом решил, что Винисиус должен играть высоко в этом матче. Поэтому нужно было, чтобы кто-то вроде Камавинга удерживал позицию в обороне», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Ранее сообщалось, что 20-летний француз близок к подписанию нового контракта с «королевским» клубом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Камавинга провел восемь матчей.