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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» Перес извинился перед игроком «Жироны»

02 Октября 2023 • 10:42 Комментировать

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес лично извинился перед игроком «Жироны» Порту, против которого совершил грубый фол защитник «королевского» клуба Начо Фернандес в недавнем матче чемпионата Испании.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Нил Сол, президент «сливочных» позвонил футболисту «Жироны и попросил прощения за хамское действие Начо. Напомним, что за этот фол Фернандес был наказан красной карточкой.

«Реал» одержал победу над «Жироной» со счетом 3:0. Подопечные Карло Анчелотти набрали 21 очко и располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Анчелотти раскрыл, что сказал игрокам «Реала» в перерыве матча с «Унионом»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Порту Флорентино Перес Жирона
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