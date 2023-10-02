Президент «Реала» Перес извинился перед игроком «Жироны»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес лично извинился перед игроком «Жироны» Порту, против которого совершил грубый фол защитник «королевского» клуба Начо Фернандес в недавнем матче чемпионата Испании.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Нил Сол, президент «сливочных» позвонил футболисту «Жироны и попросил прощения за хамское действие Начо. Напомним, что за этот фол Фернандес был наказан красной карточкой.

«Реал» одержал победу над «Жироной» со счетом 3:0. Подопечные Карло Анчелотти набрали 21 очко и располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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