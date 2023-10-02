Деку отправится в Бразилию, чтобы узнать, как проходит восстановление Роке

Спортивный директор «Барселоны» Деку в ближайшее время должен отправится в Бразилию. Португалец отправляется в Южную Америку с целью проведать нападающего Витора Роке и узнать, как проходит его восстановление после травмы.

Напомним, Роке летом оформил трансфер в «Барселону» из «Атлетико» Паранаэнсе. При этом нападающий по условиям сделки должен присоединиться к команде Хави Эрнандеса следующим летом. «Барселона» надеется заполучить бразильца в январе.

Деку также постарается объяснить Роке при каком условии его регистрация зимой будет возможна. Это будет зависеть от финансового положения клуба.