Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде признался, тяжело ли работать с Месси

02 Октября 2023 • 09:04 Комментировать

Наставник «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде рассказал о работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси в каталонской «Барселоне». Тренер возглавлял «сине-гранатовых» с 2017 по 2020 год.

«Вы же видели, как играет Лео? Тяжело ли с ним работать? Нет. Готовясь к работе в таком клубе, как «Барселона», ты уже понимаешь, с кем тебе придется работать. Месси – это футболист, который даст вам все, что нужно», - передает слова специалиста Relevo.

Напомним, что Месси минувшим летом перебрался в МЛС, подписав контракт с «Интер Майами». Трудовое соглашение 36-летнего аргентинского форварда с клубом из Флориды рассчитано до конца 2025 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.10.23 в 22:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Сельта Сельта
2.70 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
10:16 · Испания. Ла Лига
Деку отправится в Бразилию, чтобы узнать, как проходит восстановление Роке
09:04 · Испания. Ла Лига
Вальверде признался, тяжело ли работать с Месси
08:39 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, как чувствует себя в «Реале»
08:17 · Испания. Ла Лига
Сауль высказал мнение о победе «Атлетико»
08:12 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал победу «Атлетико»
07:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропишет в контракте Ямаля грандиозные отступные
03:34 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде: «Я отлично приспособился к ситуации в «Барселоне», всё шло очень хорошо»
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет продать Фати следующим летом слухи
02:07 · Испания. Ла Лига
Облак провёл 400-й матч за «Атлетико»
01:48 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали возможный уход Хаби Алонсо в «Реал»
01:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» претендует на трёх дорогостоящих защитников 1 слухи
01:08 · Испания. Ла Лига
Симеоне объяснил успехи Сауля в нынешнем сезоне
01 Октября
23:59 · Испания. Ла Лига
«Бетис» легко разгромил «Валенсию»
23:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» пропустил два гола, но обыграл «Кадис»
22:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» лишь в шестой раз в 21 веке пропустил два гола к 30-й минуте домашнего матча
Все новости
Рекомендуем