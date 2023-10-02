Вальверде признался, тяжело ли работать с Месси

Наставник «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде рассказал о работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси в каталонской «Барселоне». Тренер возглавлял «сине-гранатовых» с 2017 по 2020 год.

«Вы же видели, как играет Лео? Тяжело ли с ним работать? Нет. Готовясь к работе в таком клубе, как «Барселона», ты уже понимаешь, с кем тебе придется работать. Месси – это футболист, который даст вам все, что нужно», - передает слова специалиста Relevo.

Напомним, что Месси минувшим летом перебрался в МЛС, подписав контракт с «Интер Майами». Трудовое соглашение 36-летнего аргентинского форварда с клубом из Флориды рассчитано до конца 2025 года.