Беллингем рассказал, как чувствует себя в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался касательно своих выступлений за «королевский» клуб.

«Прекрасно чувствую себя в команде. Здесь я испытываю наслаждение от футбола. Надевая футболку мадридского клуба, я пытаюсь сделать все возможное на поле», - передает слова английского полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Беллингем перешел в «Реал» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составила 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в восьми встречах, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.