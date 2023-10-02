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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сауль высказал мнение о победе «Атлетико»

02 Октября 2023 • 08:17 Комментировать

Хавбек мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о результате матча восьмого тура чемпионата Испании против «Кадиса». Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 3:2.

«Я рад помочь команде одержать победу, хоть и не получилось забить. Нам не пришлось что-то менять в перерыве. Нужно было набраться терпения и выждать, когда соперник устанет. Жаль, что сейчас из-за травм не могут играть некоторые наши футболисты, но важно иметь игроков, которые могут изменить ситуацию», - передает слова полузащитника газета Marca.

После этой победы мадридская команда набрала 16 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сауль Ньигес
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