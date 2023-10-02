Симеоне прокомментировал победу «Атлетико»

В рамках восьмого тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» встречался с «Кадисом» и отпраздновал победу со счетом 3:2. Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Атлетико» отлично начал встречу, в стартовые десять минут у нас были шансы забить дважды. Команда хорошо действовала, но при этом было видно, что соперник может создать неприятности на контратаках. Но не скажу, что мы нервничали по хочу встречи. Команда играла в свой футбол и победила хорошего соперника», - передает слова Симеоне газета Marca.

После победы «Атлетико» набрал 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.