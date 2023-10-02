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«Барселона» пропишет в контракте Ямаля грандиозные отступные

02 Октября 2023 • 07:32 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией по новому контракту полузащитника Ламина Ямаля с каталонской «Барселоной».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист, в новом трудовом договоре между сторонами будет прописана клаузула в размере одного миллиарда евро. Новый контракт Ламина с «сине-гранатовыми» будет рассчитан до середины 2026 года.

Ямаль является воспитанником академии «сине-гранатовых». Действующий срок контракта между сторонами истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел девять поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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