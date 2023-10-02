Эрнесто Вальверде: «Я отлично приспособился к ситуации в «Барселоне», всё шло очень хорошо»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде вспомнил времена работы в «Барселоне».

Испанский специалист возглавлял «сине-гранатовых» с лета 2017 года по январь 2020.

«Мне предстояло заменить великолепного тренера [Луиса Энрике] у руля великолепной команды. На тот момент Неймар только ушёл из клуба, и я старался делать всё возможное в сложившейся ситуации. Мне удалось приспособиться, дела шли хорошо. Нет, не просто хорошо – очень хорошо. Мне пришлось адаптироваться к новой среде, к звёздам. Это было непросто, но мне это удалось. Было приятно работать в «Барселоне», я ни о чём не жалею и не хочу жаловаться», – цитирует Barca Universal Вальверде.