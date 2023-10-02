Мадридский «Реал» планирует серьёзно усилить линию обороны в следующем году.

«Королевский клуб» ограничился лишь одним громким подписанием в летнее трансферное окно, потратив более 100 млн евро на полузащитника Джуда Беллингема. По данным журналиста Экрема Конура, «Реал» сохраняет серьёзный интерес к левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, а также претендует на ценртбреков Вильяма Салиба («Арсенал») и Антониу Силву («Бенфика»). Вероятно, мадридцы попробуют провернуть трансферы в январе или по окончании сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дэвиса в 70 млн евро, Салиба – в 65 млн, а Силвы – в 45 млн.