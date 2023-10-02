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«Реал» претендует на трёх дорогостоящих защитников слухи

02 Октября 2023 • 01:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
07.10 17:15

Мадридский «Реал» планирует серьёзно усилить линию обороны в следующем году.

«Королевский клуб» ограничился лишь одним громким подписанием в летнее трансферное окно, потратив более 100 млн евро на полузащитника Джуда Беллингема. По данным журналиста Экрема Конура, «Реал» сохраняет серьёзный интерес к левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, а также претендует на ценртбреков Вильяма Салиба («Арсенал») и Антониу Силву («Бенфика»). Вероятно, мадридцы попробуют провернуть трансферы в январе или по окончании сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дэвиса в 70 млн евро, Салиба – в 65 млн, а Силвы – в 45 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Бавария Арсенал Лондон Альфонсо Дэвис Вильям Салиба Антониу Силва трансферы футбола - лето 2024
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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