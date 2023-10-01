«Бетис» легко разгромил «Валенсию»

Середняки Ла Лиги «Бетис» и «Валенсия» провели матч восьмого тура. Севильцы сегодня были хороши и заслужено победили. Счет был открыт под перерыв, прострел со штрафного к ближней штанге, серия передач, и Ассане Диао отправил мяч в сетку. Во втором тайме Иско издали целился в девятку, и голкипер в броске перевел мяч в штангу. С этого корнера после подачи Иско «огурцы» забили. Марк Рока выиграл воздух у ближней штанги и был точен - 2:0. Вскоре Родри реализовал выход один на один, но там был офсайд. В похожей ситуации отличился Борха Иглесиас, но и здесь нет разгромного счета - вне игры. Напоследок выход один на один реализовал Абде Эззалзули - 3:0

«Бетис» победил и с 12 очками делит седьмое место, у соперника 10 баллов и девятая строчка.