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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» легко разгромил «Валенсию»

01 Октября 2023 • 23:59 Комментировать
Бетис
3:0
Валенсия
окончен

Середняки Ла Лиги «Бетис» и «Валенсия» провели матч восьмого тура. Севильцы сегодня были хороши и заслужено победили. Счет был открыт под перерыв, прострел со штрафного к ближней штанге, серия передач, и Ассане Диао отправил мяч в сетку. Во втором тайме Иско издали целился в девятку, и голкипер в броске перевел мяч в штангу. С этого корнера после подачи Иско «огурцы» забили. Марк Рока выиграл воздух у ближней штанги и был точен - 2:0. Вскоре Родри реализовал выход один на один, но там был офсайд. В похожей ситуации отличился Борха Иглесиас, но и здесь нет разгромного счета - вне игры. Напоследок выход один на один реализовал Абде Эззалзули - 3:0

«Бетис» победил и с 12 очками делит седьмое место, у соперника 10 баллов и девятая строчка.

Протокол игры  
Бетис3:0Валенсия
(1:0) Диао Ассане41'  

(2:0) Рока Марк 52

(3:0) Эззалзули Абде 90

  
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья ХерманБартра Марк 46' (Риад Чади ( 46') Миранда ХуанГидо РодригесРока МаркДиао Ассане 72' (Эззалзули Абде ( 72') Иско Аларкон 62' (Карвалью Вилльям ( 62') Родри РодригоПерес Айосе  11' 72' (Иглесиас Борха ( 72')
Запасные: Алтимира СерхиКруз ХуанАбнерСилва РуиРуибаль АйторГильерме Фернандеш
Мамардашвили ГеоргийМоскера КристианДьякаби МуктарГабриэль Паулиста  43'Озкаджар Дженк  40'ПепелуГерра ХавьерПерес Фран 78' (Домингес Марио ( 78') Алмейда Андре IV 68' (Гильямон Уго ( 68') Госальбес Пабло 46' (Ногуэроль Диего Лопес ( 46') Яремчук Роман 46' (Дуро Уго ( 46')
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианХауме ДоменекИрансо Рубо
01 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Валенсия Бетис
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