Капитан «Барселоны» Серхи Роберто, судя по всему, покинет клуб по окончании сезона.

31-летний футболист представляет цвета «сине-гранатовых» на протяжении всей профессиональной карьеры, однако в скором времени его пути с клубом могут разойтись. Согласно данным Sport, очень велика вероятность, что текущая кампания – последняя для испанца в «Барселоне». Контракт игрока истекает в середине 2024 года и предусматривает опцию пролонгации, которая, похоже, не будет активирована.

Минувшим летом Серхи Роберто был интересен представителям МЛС и чемпионата Саудовской Аравии, но решил остаться в «Барселоне». Среди претендентов на защитника также фигурировал мадридский «Атлетико».