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«Барселона» подпишет новый долгосрочный контракт с Ямалем, когда игроку исполнится 18

01 Октября 2023 • 22:11 Комментировать
Гранада
...
Барселона
08.10 22:00

В «Барселоне» рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с восходящей звездой Ламином Ямалем.

Как уже известно, в ближайшие дни клуб официально объявит о подписании нового договора с 16-летним игроком – сделка будет рассчитана до 2026 года. По данным журналиста Фернандо Поло, стороны не заключили контракт на более длительный срок лишь из-за юного возраста Ямаля. При этом, если верить источнику, «Барселона» устно договорилась с футболистом о том, что в 2025 году, когда тому исполнится 18 лет, соглашение вновь будет пролонгировано – на сей раз уже до 2030 года.

Ламин Ямаль принял участие в девяти матчах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне. В активе вингера две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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