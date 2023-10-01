«Осасуна» в большинстве обыграла «Алавес»

«Алавес» и «Осасуна», представители нижней части таблицы Ла Лиги, провели матч восьмого тура. По статистике у гостей не было перевеса, несмотря на лишнего игрока на протяжении тайма. Хосе Арнаис дальним ударом на 36-й минуте открыл счет. А на 49-й за фол последней надежды был удален Антонио Бланко. Гарсия Рубен головой направил мяч в перекладину. Только на последней минуте были сняты все вопросы, Анте Будимир удвоил счет.

«Осасуна» с 10 очками идет восьмой, соперник проигрывает три балла и занимает 14-ю строчку.