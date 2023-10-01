«Осасуна» в большинстве обыграла «Алавес»

«Алавес» и «Осасуна», представители нижней части таблицы Ла Лиги, провели матч восьмого тура. По статистике у гостей не было перевеса, несмотря на лишнего игрока на протяжении тайма. Хосе Арнаис дальним ударом на 36-й минуте открыл счет. А на 49-й за фол последней надежды был удален Антонио Бланко. Гарсия Рубен головой направил мяч в перекладину. Только на последней минуте были сняты все вопросы, Анте Будимир удвоил счет.
«Осасуна» с 10 очками идет восьмой, соперник проигрывает три балла и занимает 14-ю строчку.
Протокол игры
|36'Арнаис Хосе (0:1)
|90'Будимир Анте (0:2)
Сивера Антонио•Теналья Науэль55' (Омородион Сэмюэль (55') • 65'Марин Рафа•Седлар Александр•Дуарте Рубен•Гевара Андер 64'83' (Алькаин Чебер (83') •Бланко Антонио• 49'Хаджи Янис55' (Бенавидес Карлос (55') •Сола Алекс•Кике Гарсия55' (Горосабел Андони (55') •Риоха Луис83' (Каррикабуру Хон (83')
Эррера Серхио 71'80' (Айтор Фернандес (80') •Пенья Рубен• 43'Катена Алехандро•Гарсия Давид III•Круз Хуан• 55'Монкайола Хон•Муньос Икер63' (Мохика Хоан (63'•Будимир Анте68') •Орос Аймар•Гарсия Рубен•Гарсия Рауль68' (Аресо Хесус (68') •Арнаис Хосе63' (Торро Лукас (63')
01 октября. Стадион "Мендисорроса".
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