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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» в большинстве обыграла «Алавес»

01 Октября 2023 • 19:32 Комментировать
Алавес
0:2
Осасуна
окончен

«Алавес» и «Осасуна», представители нижней части таблицы Ла Лиги, провели матч восьмого тура. По статистике у гостей не было перевеса, несмотря на лишнего игрока на протяжении тайма. Хосе Арнаис дальним ударом на 36-й минуте открыл счет. А на 49-й за фол последней надежды был удален Антонио Бланко. Гарсия Рубен головой направил мяч в перекладину. Только на последней минуте были сняты все вопросы, Анте Будимир удвоил счет.

«Осасуна» с 10 очками идет восьмой, соперник проигрывает три балла и занимает 14-ю строчку.

Протокол игры  
Алавес0:2Осасуна
  36'Арнаис Хосе (0:1)
  90'Будимир Анте (0:2)
Сивера АнтониоТеналья Науэль 55' (Омородион Сэмюэль ( 55'  65') Марин РафаСедлар АлександрДуарте РубенГевара Андер  64' 83' (Алькаин Чебер ( 83') Бланко Антонио  49'Хаджи Янис 55' (Бенавидес Карлос ( 55') Сола АлексКике Гарсия 55' (Горосабел Андони ( 55') Риоха Луис 83' (Каррикабуру Хон ( 83')
Запасные: Selu DialloРеббах АбдеррахманАбкар АбделькабирХави ЛопеcОвоно ХесусRuben Montero
Эррера Серхио  71' 80' (Айтор Фернандес ( 80') Пенья Рубен  43'Катена АлехандроГарсия Давид IIIКруз Хуан  55'Монкайола ХонМуньос Икер 63' (Мохика Хоан ( 63'Будимир Анте 68') Орос АймарГарсия РубенГарсия Рауль 68' (Аресо Хесус ( 68') Арнаис Хосе 63' (Торро Лукас ( 63')
Запасные: Валенсия ПаблоВидаль НачоБрашанац ДаркоИбаньес ПаблоЭррандо ХорхеБарха Энрике
01 октября. Стадион "Мендисорроса".

 

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