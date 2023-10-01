«Реал» задумал вернуть Кубо, блистающего в «Реал Сосьедаде»

Вингер Такефуса Кубо отлично начал сезон в «Реал Сосьедаде». В шести матчах Ла Лиги японец записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Как сообщает TofoFichajes, вернуть 22-летнего Кубо в свои ряды хочет мадридский «Реал». Источник отмечает, что «сливочным» принадлежит почти 50% экономических прав на игрока, но при этом у них нет приоритетной опции выкупа японца. Словом, «Реалу» нужно договариваться с игроком и его клубом.

В заметке говорится о том, что «Реал», который стремится иметь более широкий выбор игроков атаки, попытается привлечь Кубо своим спортивным проектом.