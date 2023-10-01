«Альмерия» забила три мяча за шесть минут, но упустила победу над «Гранадой»

«Альмерия» с «Гранадой» замыкают таблицу Ла Лиги из-за безобразной обороны. А вот в атаке у них обстоят дела лучше, чем у половины участников. Сегодня команды провели уникальный поединок. В конце первого тайма в течение шести минут Луис Суарес оформил хет-трик с передач Ларжи Рамазани, который до этого собирал столько же ассистов на протяжении 103 матчей. После перерыва гости попытались отыграться и смогли выполнить задачу даже несмотря на промах с 11-метрового от Антонио Пуэртаса. Такой же стандарт вскоре реализовал Брайан Сарагоса. А Рикард Санчес и Мюрто Узуни сделали счет равным - 3:3.

«Альмерия» идет 20-й, а сопение делит предпоследнее место.