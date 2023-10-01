«Альмерия» забила три мяча за шесть минут, но упустила победу над «Гранадой»

«Альмерия» с «Гранадой» замыкают таблицу Ла Лиги из-за безобразной обороны. А вот в атаке у них обстоят дела лучше, чем у половины участников. Сегодня команды провели уникальный поединок. В конце первого тайма в течение шести минут Луис Суарес оформил хет-трик с передач Ларжи Рамазани, который до этого собирал столько же ассистов на протяжении 103 матчей. После перерыва гости попытались отыграться и смогли выполнить задачу даже несмотря на промах с 11-метрового от Антонио Пуэртаса. Такой же стандарт вскоре реализовал Брайан Сарагоса. А Рикард Санчес и Мюрто Узуни сделали счет равным - 3:3.
«Альмерия» идет 20-й, а сопение делит предпоследнее место.
Протокол игры
|(1:0) Суарес Луис III41'
|(2:0) Суарес Луис III44'
|(3:0) Суарес Луис III45'
|66'Сарагоса Брайан (3:1)
|70'Санчес Рикард (3:2)
|86'Узуни Мюрто (3:3)
Максимиану Луиш•Пуигмаль Арнау 65'83' (Посо Алехандро (83') •Каики Да Силва•Брандарис Хуан•Акиеме Серхио• 82'Мелеро Гонсало•Гонсалес Эдгар34' (Баба Иддрису (34') •Лопи Дион•Баптистао Лео49' (Аррибас Серхио (49') •Суарес Луис III84' (Коне Ибраима (84') •Рамазани Ларжи49' (Эмбарба Адриан (49')
Феррейра Андре•Санчес Рикард•Микель Игнаси46' (Рубио Мигель (46') •Торренте Рауль•Нева Карлос•Кальехон Хосе46' (Вильяр Гонсало (46') • 88'Руис Серхио46' (Альваро Фернандес (46') •Гумбау Херард•Сарагоса Брайан•Пуэртас Антонио73' (Узуни Мюрто (73') •Бое Лукас89' (Вайссман Шон (89')
01 октября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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