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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» забила три мяча за шесть минут, но упустила победу над «Гранадой»

01 Октября 2023 • 17:08 Комментировать
Альмерия
3:3
Гранада
окончен

«Альмерия» с «Гранадой» замыкают таблицу Ла Лиги из-за безобразной обороны. А вот в атаке у них обстоят дела лучше, чем у половины участников. Сегодня команды провели уникальный поединок. В конце первого тайма в течение шести минут Луис Суарес оформил хет-трик с передач Ларжи Рамазани, который до этого собирал столько же ассистов на протяжении 103 матчей.  После перерыва гости попытались отыграться и смогли выполнить задачу даже несмотря на промах с 11-метрового от Антонио Пуэртаса. Такой же стандарт вскоре реализовал Брайан Сарагоса. А Рикард Санчес и Мюрто Узуни сделали счет равным - 3:3.

«Альмерия» идет 20-й, а сопение делит предпоследнее место.

Протокол игры  
Альмерия3:3Гранада
(1:0) Суарес Луис III41'  
(2:0) Суарес Луис III44'  
(3:0) Суарес Луис III45'  
  66'Сарагоса Брайан (3:1)
  70'Санчес Рикард (3:2)
  86'Узуни Мюрто (3:3)
Максимиану ЛуишПуигмаль Арнау  65' 83' (Посо Алехандро ( 83') Каики Да СилваБрандарис ХуанАкиеме Серхио  82'Мелеро ГонсалоГонсалес Эдгар 34' (Баба Иддрису ( 34') Лопи ДионБаптистао Лео 49' (Аррибас Серхио ( 49') Суарес Луис III 84' (Коне Ибраима ( 84') Рамазани Ларжи 49' (Эмбарба Адриан ( 49')
Запасные: Сентельес АлехандроСанка Чами МарчианоМартинес ФернардоЛазароМарко Милованович IPaco SanzМариньо Диего
Феррейра АндреСанчес РикардМикель Игнаси 46' (Рубио Мигель ( 46') Торренте РаульНева КарлосКальехон Хосе 46' (Вильяр Гонсало ( 46'  88') Руис Серхио 46' (Альваро Фернандес ( 46') Гумбау ХерардСарагоса БрайанПуэртас Антонио 73' (Узуни Мюрто ( 73') Бое Лукас 89' (Вайссман Шон ( 89')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеПетрович НьегошВиктор ДиасПереа АльбертоМелендо ОскарДьедиу Фамара
01 октября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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