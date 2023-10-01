​Хави выбрал гостевые стадионы с лучшей атмосферой

Главный тренер «Барселоны» Хави получил интересный вопрос. Молодого тренера попросили выбрать стадионы с лучшей атмосферой. Понятное дело, что Хави не мог выбрать «Камп Ноу» - речь шла только о стадионах, где «Барселона» играла на выезде.

«Атлетико», «Бетис», «Севилья»… На стадионах этих клубов великолепная атмосфера», - сказал Хави в коротком интервью для Mundo Deportivo.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к гостевому матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Команды сыграют в среду, 4 октября. Для Хави это будет 100-я игра у руля каталонцев.