​Хави назвал самых сложных соперников

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на ряд вопросов в формате блица. В числе прочего специалиста попросили назвать самых сложных соперников.

«Самый сложный соперник? Против «Реала» всегда очень тяжело. И против «Баварии» тоже.

Игрок, которого сложнее всего остановить? Рэшфорд серьёзно портил нам малину. А ещё Винисиус, Бензема...» - слова Хави приводит Mundo Deportivo.

Хави провёл 99 матчей в качестве главного тренера «Барселоны». Юбилейным для молодого тренера станет игра против «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Она пройдёт в среду, 4 октября.