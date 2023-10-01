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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави назвал самых сложных соперников

01 Октября 2023 • 15:47 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на ряд вопросов в формате блица. В числе прочего специалиста попросили назвать самых сложных соперников.

«Самый сложный соперник? Против «Реала» всегда очень тяжело. И против «Баварии» тоже.

Игрок, которого сложнее всего остановить?  Рэшфорд серьёзно портил нам малину. А ещё Винисиус, Бензема...» - слова Хави приводит Mundo Deportivo.

Хави провёл 99 матчей в качестве главного тренера «Барселоны». Юбилейным для молодого тренера станет игра против «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Она пройдёт в среду, 4 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Карим Бензема Хави Эрнандес Маркус Рэшфорд Винисиус Жуниор
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