​Хави выбрал свой лучший и худший матчи в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на несколько вопросов. Молодой тренер готовится провести 100-й матч у руля «сине-гранатовых» - юбилейным станет матч против «Порту» в Лиге чемпионов.

«Лучший матч? Победа в Суперкубке над «Реалом». Это был наш первый титул, это был матч против «Реала», и игра в тот день идеально отражает идею нашего футбола.

Самая особенная победа? Дерби против «Эспаньола», когда мы оформили чемпионство. Мы выиграли титул в игре против принципиального соперника, показав одну из наших лучших игр.

Самое тяжелое поражение? Домашние 0:3 против «Баварии» в Лиге чемпионов», - цитирует Хави Mundo Deportivo.