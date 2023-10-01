Симеоне: Тер Штеген играет ногами лучше, чем любой футболист в любой команде Ла Лиги»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о вратаре «Барселоны» Марк-Андре тер Штегене.

«Я всегда говорил, что тер Штеген играет ногами лучше, чем любой футболист в любой команде Ла Лиги», — сказал Симеоне в документальном фильме о «Барселоне» на Prime Video.

В нынешнем сезоне 31-летний голкипер провел девять матчей с учетом всех турниров, пропустил восемь голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После восьми туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» всего на один зачетный балл.